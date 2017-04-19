Хет-трик К.Роналду вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

Гости начали матч активно и создали несколько моментов. Ближе других к цели был Арьен Роббен. Однако в середине тайма “Реал” пришел в себя и ответил опасными ударами Карима Бензема, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.

В начале второго тайма Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел “Баварию” вперед. На 76-й минуте К.Роналду удалось сравнять счет, но буквально сразу же Серхио Рамос допустил автогол — 1: 2.

В результате для определения победителя понадобилось дополнительное время. Из 105 по 112 минуты “галактикос” оформили путевку в следующий раунд благодаря еще двум голам К.Роналду и забитому мячу Марко Асенсио — 4: 2. По сумме двухматчевой дуэли 6: 3 в пользу подопечных Зинедина Зидана.

Стоит отметить, что из 84 минуты мюнхенцы остались в меньшинстве из-за удаления Артуро Видаля.