Хет-трик К.Роналду вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22784 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84700 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143177 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111859 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113501 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110591 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102822 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Киев  •  УНН

 • 15617 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во втором матче соревновательного дня Лиги чемпионов мадридский “Реал” принимал на “Сантьяго Бернабеу” мюнхенскую “Баварию” в рамках четвертьфинальной стадии турнира, сообщает УНН.

Гости начали матч активно и создали несколько моментов. Ближе других к цели был Арьен Роббен. Однако в середине тайма “Реал” пришел в себя и ответил опасными ударами Карима Бензема, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.

В начале второго тайма Роберт Левандовски реализовал пенальти и вывел “Баварию” вперед. На 76-й минуте К.Роналду удалось сравнять счет, но буквально сразу же Серхио Рамос допустил автогол — 1: 2.

В результате для определения победителя понадобилось дополнительное время. Из 105 по 112 минуты “галактикос” оформили путевку в следующий раунд благодаря еще двум голам К.Роналду и забитому мячу Марко Асенсио — 4: 2. По сумме двухматчевой дуэли 6: 3 в пользу подопечных Зинедина Зидана.

Стоит отметить, что из 84 минуты мюнхенцы остались в меньшинстве из-за удаления Артуро Видаля.

 

Украинские Национальные Новости

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