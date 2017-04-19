Хет-трик К.Роналду вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів

Гості почали матч активніше і створили кілька моментів. Ближче інших до мети був Арьєн Роббен. Однак в середині тайму “Реал” прийшов до тями і відповів небезпечними ударами Каріма Бензема, Серхіо Рамоса і Кріштіану Роналду.

На початку другого тайму Роберт Левандовскі реалізував пенальті і вивів “Баварію” вперед. На 76-й хвилині К.Роналду вдалося зрівняти рахунок, але буквально відразу ж Серхіо Рамос припустився автоголу — 1:2.

В результаті для визначення переможця знадобився додатковий час. Зі 105 по 112 хвилини “галактікос” оформили путівку в наступний раунд завдяки ще двом голам К.Роналду і забитому м’ячу Марко Асенсіо — 4:2. За сумою двоматчевої дуелі 6:3 на користь підопічних Зінедіна Зідана.

Варто відзначити, що з 84 хвилини мюнхенці залишились у меншості через видалення Артуро Відаля.