Хет-трик дня: старшего следователя ГПУ задержали на взятке в 50 тыс. долларов

"Хет-трик дня. Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тыс. долл.", - написал Генпрокурор.



Как сообщал УНН, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали сегодня бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке дать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.



Напомним, в Киеве на вымогательстве взятки задержали руководителя департамента Государственной фискальной службы Украины. Он требовал от представителя коммерческой структуры 20000 долларов США.