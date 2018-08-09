Хет-трик дня: старшего следователя ГПУ задержали на взятке в 50 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины задержано старшего следователя ГПУ по факту вымогательства неправомерной выгоды. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Хет-трик дня. Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал 50 тыс. долл.", - написал Генпрокурор.
Как сообщал УНН, Генеральная инспекция Генпрокуратуры и Служба безопасности Украины задержали сегодня бывшего первого заместителя председателя ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке дать 200 тыс. долл. взятки прокурору за снятие ареста с имущества по делу о преступной организации Януковича.
Напомним, в Киеве на вымогательстве взятки задержали руководителя департамента Государственной фискальной службы Украины. Он требовал от представителя коммерческой структуры 20000 долларов США.