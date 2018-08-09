Хет-трик дня: старшого слідчого ГПУ затримали на хабарі в 50 тис. доларів

"Хет-трик дня. Генінспекція затримала на гарячому старшого слідчого ГПУ, що вимагав 50 тис. дол.", - написав Генпрокурор.



Як повідомляв УНН, Генеральна інспекція Генпрокуратури та Служба безпеки України затримали сьогодні колишнього першого заступника голови ПАТ “Укргазвидобування” Олексія Тамразова при спробі надати 200 тис. дол. хабара прокурору за зняття арешту з майна у справі щодо злочинної організації Януковича.



Нагадаємо, у Києві на вимаганні хабара затримали керівника департаменту Державної фіскальної служби України. Він вимагав від представника комерційної структури 20 тисяч доларів США.