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Хет-трик Агуэро позволил "Манчестер Сити" получить крупную победу в АПЛ

Киев • УНН

 • 5929 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Второй тур Английской Премьер-лиги продолжился поединком “Манчестер Сити” — “Хаддерсфилд”, передает корреспондент УНН.

Хет-трик Агуэро позволил "Манчестер Сити" получить крупную победу в АПЛ

Ударную десятиминутку выполнили действующие чемпионы Англии в середине тайма. Серхио Агуэро воспользовался дальним выходом из ворот кипера и забросил мяч в пустые ворота. Также неожиданностью для стража ворот стал удар Габриэля Жезуса в ближний угол — 2:0.

Впоследствии Агуэро забил второй раз после того, как кипер Хаммер отпустил от себя мяч после прострела с левой бровки.

Шансы на спасение “Хаддерсфилд” под перерыв подарил Станкович, который сыграл “на вратарской пятачке”.

Потрясающим голом на старте второй половины отличился Давид Сильва. Испанец со штрафного положил мяч в ближнюю девятку ворот. На 75 минуте Агуэро оформил хет-трик, отличившись пятой. Точку в игре установил игрок гостей Конголо, который срезал мяч в собственную сетку — 6:1.

Примечательно, что футболист сборной Украины Александр Зинченко не попал в заявку “горожан” на игру.

Добавим также, команда Гвардиолы имеет максимальные шесть очков, а “Хаддерсфилд” ни одного.

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