Хет-трик Агуеро дозволив "Манчестер Сіті" одержати розгромну перемогу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Другий тур Англійської Прем’єр-ліги продовжився поєдинком “Манчестер Сіті” — “Хаддерсфілд”, передає кореспондент УНН.
Ударну десятихвилинку виконали чинні чемпіони Англії в середині тайму. Серхіо Агуеро скористався далеким виходом із воріт кіпера та закинув м’яч у порожні ворота. Також несподіванкою для стража воріт став удар Габріеля Жезуса у ближній кут — 2:0.
Згодом Агуеро забив вдруге після того, як кіпер Хамер відпустив від себе м’яч після прострілу з лівої бровки.
Шанси на порятунок “Хаддерсфілду” під перерву подарував Станковіч, який зіграв “на воротарському п’ятачку”.
Приголомшливим голом на старті другої половини відзначився Давід Сільва. Іспанець зі штрафного поклав м’яч у ближню дев’ятку воріт. На 75 хвилині Агуеро оформив хет-трик, відзначившись п’ятою. Крапку у грі встановив гравець гостей Конголо, який зрізав м’яч у власну сітку — 6:1.
Примітно, що футболіст збірної України Олександр Зінченко не потрапив до заявки “городян” на гру.
Додамо також, команда Гвардіоли має максимальні шість очок, а “Хаддерсфілд” жодного.