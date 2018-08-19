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Хет-трик Агуеро дозволив "Манчестер Сіті" одержати розгромну перемогу в АПЛ

Київ • УНН

 • 5929 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Другий тур Англійської Прем’єр-ліги продовжився поєдинком “Манчестер Сіті” — “Хаддерсфілд”, передає кореспондент УНН.

Хет-трик Агуеро дозволив "Манчестер Сіті" одержати розгромну перемогу в АПЛ

Ударну десятихвилинку виконали чинні чемпіони Англії в середині тайму. Серхіо Агуеро скористався далеким виходом із воріт кіпера та закинув м’яч у порожні ворота. Також несподіванкою для стража воріт став удар Габріеля Жезуса у ближній кут — 2:0.

Згодом Агуеро забив вдруге після того, як кіпер Хамер відпустив від себе м’яч після прострілу з лівої бровки.

Шанси на порятунок “Хаддерсфілду” під перерву подарував Станковіч, який зіграв “на воротарському п’ятачку”.

Приголомшливим голом на старті другої половини відзначився Давід Сільва. Іспанець зі штрафного поклав м’яч у ближню дев’ятку воріт. На 75 хвилині Агуеро оформив хет-трик, відзначившись п’ятою. Крапку у грі встановив гравець гостей Конголо, який зрізав м’яч у власну сітку — 6:1.

Примітно, що футболіст збірної України Олександр Зінченко не потрапив до заявки “городян” на гру.

Додамо також, команда Гвардіоли має максимальні шість очок, а “Хаддерсфілд” жодного.

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