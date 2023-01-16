Херсонская область получила пять мощных генераторов от США

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"Наши международные партнеры помогают восстанавливать доступ к базовым услугам на освобожденной Херсонщине. Агентства США по международному развитию USAID доставило 5 мощных генераторов на 35 кВт в Новоалександровскую громаду", - отметил председатель ОВА.

Янушевич добавил, что все они будут установлены на скважинах, обеспечивающих централизованное водоснабжение в населенных пунктах громады.

Напомним

За 11 месяцев 2022 года в Украину импортировали почти 354 000 генераторов на 355 млн долларов, рассказали в Гостаможслужбе на запрос Forbes. Если умножить количество генераторов на минимальную мощность в секторе и суммировать – получается более 1 ГВт, что равно одному энергоблоку Хмельницкой атомной электростанции.