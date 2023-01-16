Херсонська область отримала п'ять потужних генераторів від США

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"Наші міжнародні партнери допомагають відновлювати доступ до базових послуг на звільненій Херсонщині. Агентства США з міжнародного розвитку USAID доставило 5 потужних генераторів на 35 кВт до Новоолександрівської громади", - зазначив голова ОВА.

Янушевич додав, що усі вони будуть встановлені на свердловинах, що забезпечують централізоване водопостачання в населених пунктах громади.

Нагадаємо

За 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 000 генераторів на 355 млн доларів, розповіли в Держмитслужбі на запит Forbes. Якщо помножити кількість генераторів на мінімальну потужність у секторі і підсумувати – виходить понад 1 ГВт, що дорівнює одному енергоблоку Хмельницької атомної електростанції.