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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсонская область: враг ударил по Станиславу, пострадала женщина

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 10:40  •  9080 просмотра

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В Херсонской области российские войска нанесли удар по Станиславу. В результате обстрела 52-летняя женщина получила взрывную травму и контузию, ей оказана медицинская помощь на месте.

В Херсонской области российские войска нанесли удар по Станиславу, пострадала женщина, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"российские войска ударили по Станиславу. Из-за вражеского обстрела 52-летняя женщина, которая находилась на улице, получила взрывную травму и контузию", - сообщили в ОВА.

Бригада "скорой", как указано, оказала женщине медпомощь на месте.

Дополнение

Также возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов 8 сентября. По данным ОВА, в больницу обратилась пострадавшая накануне жительница Понятовки. 63-летняя женщина попала под вражеский удар вчера около девяти вечера. Она получила взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Врачи оказывают ей помощь.

На Херсонщині через ворожі обстріли 11 поранених9 сентября 2024, 06:12 • 20684 просмотра

Юлия Шрамко

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