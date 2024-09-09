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Херсонщина: ворог вдарив по Станіславу, постраждала жінка

Херсонщина: ворог вдарив по Станіславу, постраждала жінка

Київ • УНН

 • 17828 перегляди

У Херсонській області російські війська завдали удару по Станіславу. Внаслідок обстрілу 52-річна жінка отримала вибухову травму та контузію, їй надано медичну допомогу на місці.

У Херсонській області російські війська завдали удару по Станіславу, постраждала жінка, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

російські війська вдарили по Станіславу. Через ворожий обстріл 52-річна жінка, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та контузію", - повідомили в ОВА.

Бригада "швидкої", як вказано, надала жінці меддопомогу на місці.

Доповнення

Також зросла кількість постраждалих внаслідок ворожих обстрілів 8 вересня. За даними ОВА, до лікарні звернулася постраждала напередодні жителька Понятівки. 63-річна жінка потрапила під ворожий удар вчора близько девʼятої вечора. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Лікарі надають їй допомогу.

На Херсонщині через ворожі обстріли 11 поранених09.09.24, 09:12 • 23272 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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