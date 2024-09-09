На Херсонщині через ворожі обстріли 11 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено багатоповерхівку, 9 приватних будинків, магазин, газопровід та автомобілі. Внаслідок атак поранено 11 людей.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 20 населених пунктів, поціливши у житлові будинки, поранено 11 людей, повідомив у Telegram у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через російську агресію 11 людей дістали поранення
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівка, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківка, Качкарівка, Станіслав, Садове, Одрадокам'янка, Токарівка, Зміївка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили магазин, газопровід та приватні автомобілі.
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