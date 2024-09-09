В Херсонской области из-за вражеских обстрелов 11 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов, попав в жилые дома, ранены 11 человек, сообщил в Telegram в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения - сообщил Прокудин.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Велетенское, Гавриловка, Гончарное, Камышаны, Никольское, Меловое, Приозерное, Понятовка, Новокаиры, Новоберислав, Шевченковка, Качкаровка, Станислав, Садовое, Одрадокаменка, Токаревка, Змиевка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 9 частных домов. Также оккупанты повредили магазин, газопровод и частные автомобили.

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