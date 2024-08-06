Херсонская область: в Бериславе от атаки российского дрона погиб мужчина
Киев • УНН
В Херсонской области российский беспилотник атаковал Берислав. В результате сброса взрывчатки с дрона смертельные ранения получил 45-летний местный житель, который погиб на месте.
В Херсонской области российские войска беспилотником атаковали Берислав. В результате сброса взрывчатки с дрона погиб 45-летний местный житель, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за атаки российского беспилотника смертельные ранения получил житель Берислава. Сегодня после обеда оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на 45-летнего мужчину. К сожалению, он погиб от полученных травм на месте
Херсонская область: военные рф атаковали с дрона женщин на улице в Станиславе6 августа 2024, 11:36 • 18483 просмотра