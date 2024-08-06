Херсонская область: военные рф атаковали с дрона женщин на улице в Станиславе

В Станиславе Херсонской области российские военные атаковали с дрона женщин на улице. 68-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми травмами, 56-летней оказали помощь на месте, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Станиславе российские военные ударили из дрона по женщинам, которые находились на улице. В больницу доставили 68-летнюю местную жительницу. Она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение живота. Еще одной женщине, 56 лет, медпомощь оказали на месте. У пострадавшей диагностировали взрывную травму, контузию и ранение плеча", - сообщили в ОВА.

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Это уже не первая атака рф дронами в Херсоне и области за сегодня.

Кількість постраждалих від ворожої атаки дрона в передмісті Херсона зросла