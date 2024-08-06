Количество пострадавших от вражеской атаки дрона в пригороде Херсона возросло

Количество пострадавших из-за вражеской атаки дроном в пригороде Херсона возросло - к медикам обратился еще один мужчина, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

Детали

"За медпомощью обратился еще один мужчина, который пострадал из-за атаки российского беспилотника в пригороде Херсона. У 36-летнего пострадавшего диагностировали обломочное ранение голени. Его госпитализировали", - сообщили в ОВА в Telegram.

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Сообщалось о 5 пострадавших в пригороде Херсона.