Количество пострадавших от вражеской атаки дрона в пригороде Херсона возросло
Киев • УНН
В пригороде Херсона в результате атаки российского беспилотника пострадали 6 человек. К медикам обратился еще один человек с осколочным ранением голени, которого госпитализировали.
Количество пострадавших из-за вражеской атаки дроном в пригороде Херсона возросло - к медикам обратился еще один мужчина, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
Детали
"За медпомощью обратился еще один мужчина, который пострадал из-за атаки российского беспилотника в пригороде Херсона. У 36-летнего пострадавшего диагностировали обломочное ранение голени. Его госпитализировали", - сообщили в ОВА в Telegram.
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Сообщалось о 5 пострадавших в пригороде Херсона.
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