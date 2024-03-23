Херсонщина: россияне атаковали дронами Берислав, ранены два человека

российские войска продолжают атаковать Берислав с беспилотников. Во время последнего обстрела ранены два человека. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

В результате сброса взрывного предмета с дрона пострадал 31-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение ног. Еще один местный 31-летний житель получил сотрясение головного мозга, множественные ранения головы, лица и ног. - сообщили в Херсонской ОВА.

Детали

Обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Вражеский обстрел Змиевки на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Напомним,

Утром оккупанты атаковали двумя FPV дронами пункт несокрушимости в одном из сел Новоалександровской общины, что на Херсонщине. Травмы получили три человека.