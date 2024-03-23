Вражеский обстрел Змиевки на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Сегодня в медучреждение обратилась женщина, пострадавшая в результате российского обстрела поселка Змиевка Херсонской области 22 марта. Об этом в субботу сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.

В больницу обратилась жительница Змиевки, которая вчера вечером попала под вражеский обстрел. У женщины 1960 года рождения диагностировали контузию - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, медики оказывают ей необходимую помощь.

Ранее УНН сообщал, что в Херсонской области российские войска 22 марта обстреляли село Змиевка, был смертельно ранен 57-летний местный житель.