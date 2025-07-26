Херсонщина: оккупанты продолжают бить по Белозерке, среди пострадавших женщина и ее 9-летний сын

Армия рф атаковала Белозерку на Херсонщине, пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Из-за российского обстрела Белозерки пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. У мальчика — минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения лица, рук и ног. Сейчас он — в больнице, где получает всю необходимую помощь.