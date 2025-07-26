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Херсонщина: оккупанты продолжают бить по Белозерке, среди пострадавших женщина и ее 9-летний сын

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В результате российского обстрела Белозерки на Херсонщине пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, его мать – минно-взрывную травму.

Херсонщина: оккупанты продолжают бить по Белозерке, среди пострадавших женщина и ее 9-летний сын

Армия рф атаковала Белозерку на Херсонщине, пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Из-за российского обстрела Белозерки пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. У мальчика — минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения лица, рук и ног. Сейчас он — в больнице, где получает всю необходимую помощь.

- сообщил Прокудин.

По его словам, у матери диагностировали минно-взрывную травму. Сейчас медики проводят дополнительные обследования.

Добавим

Ранее в Херсонской ОВА сообщили, что ориентировочно в 16:00 российская армия ударила из артиллерии по Белозерке. Пострадали трое местных жителей.

С минно-взрывными травмами в больницу доставили 66-летнюю женщину и мужчин, 32 и 59 лет.

Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсонской области, есть пострадавший26.07.25, 18:26 • 1190 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
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