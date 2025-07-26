Херсонщина: оккупанты продолжают бить по Белозерке, среди пострадавших женщина и ее 9-летний сын
Киев • УНН
В результате российского обстрела Белозерки на Херсонщине пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, его мать – минно-взрывную травму.
Армия рф атаковала Белозерку на Херсонщине, пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Из-за российского обстрела Белозерки пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. У мальчика — минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения лица, рук и ног. Сейчас он — в больнице, где получает всю необходимую помощь.
По его словам, у матери диагностировали минно-взрывную травму. Сейчас медики проводят дополнительные обследования.
Добавим
Ранее в Херсонской ОВА сообщили, что ориентировочно в 16:00 российская армия ударила из артиллерии по Белозерке. Пострадали трое местных жителей.
С минно-взрывными травмами в больницу доставили 66-летнюю женщину и мужчин, 32 и 59 лет.
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