Херсонщина: окупанти продовжують бити по Білозерці, серед постраждалих жінка та її 9-річний син
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Білозерки на Херсонщині постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, його мати – мінно-вибухову травму.
Армія рф атакувала Білозерку на Херсонщині постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Через російський обстріл Білозерки постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина. У хлопчика — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Нині він — у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу
За його словами, у матері діагностували мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.
Додамо
Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що орієнтовно о 16:00 російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. Постраждали троє місцевих жителів.
З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили 66-річну жінку та чоловіків, 32 та 59 років.
росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, є постраждалий26.07.25, 18:26 • 1386 переглядiв