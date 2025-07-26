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Херсонщина: окупанти продовжують бити по Білозерці, серед постраждалих жінка та її 9-річний син

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Білозерки на Херсонщині постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, його мати – мінно-вибухову травму.

Херсонщина: окупанти продовжують бити по Білозерці, серед постраждалих жінка та її 9-річний син

Армія рф атакувала Білозерку на Херсонщині постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Через російський обстріл Білозерки постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина.  У хлопчика — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Нині він — у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу 

- повідомив Прокудін.

За його словами, у матері діагностували мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.

Додамо

Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що орієнтовно о 16:00 російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. Постраждали троє місцевих жителів.

З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили 66-річну жінку та чоловіків, 32 та 59 років.

росіяни атакували дроном цивільне авто на Херсонщині, є постраждалий26.07.25, 18:26 • 1386 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
Tesla
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