Херсонская область: за сутки 25 вражеских ударов, трое раненых

Цитата

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 25 раз обстреляли территорию Херсонской области. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон армия рф обстреляла 4 раза. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод и жилые дома, добавил он.

Доповлнение

В Херсонской области на российской мине подорвался электрик.