Херсонская область: за сутки 25 вражеских ударов, трое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Херсонскую область за 22 января российская армия обстреляла 25 раз, ранения получили три человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, пишет УНН.
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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 25 раз обстреляли территорию Херсонской области. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
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По данным главы ОВА, оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон армия рф обстреляла 4 раза. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод и жилые дома, добавил он.
Доповлнение
В Херсонской области на российской мине подорвался электрик.