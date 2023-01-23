Херсонщина: за добу 25 ворожих ударів, троє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Херсонську область за 22 січня російська армія обстріляла 25 разів, поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, пише УНН.
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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини. (...) Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.
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За даними голови ОВА, окупанти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон армія рф обстріляла 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки, додав він.
Доповнення
На Херсонщині на російській міні підірвався електрик.