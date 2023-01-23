Херсонщина: за добу 25 ворожих ударів, троє поранених

Цитата

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини. (...) Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

Деталі

За даними голови ОВА, окупанти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон армія рф обстріляла 4 рази. Ворожі снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки, додав він.

Доповнення

На Херсонщині на російській міні підірвався електрик.