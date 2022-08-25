Херсонская область сегодня была обесточена – Соболевский

Цитата

"Херсонская область без энергоснабжения. А значит и без центрального водоснабжения и без связи", - написал Соболевский около 15 часов.

Детали

Он подчеркнул, что кроме очевидных бытовых неудобств, это означает, что под вопросом работа медицинских учреждений. Поскольку по состоянию на сегодняшний день очень сложно сказать, в каком состоянии аварийные генераторы и есть ли запас топлива для них. Кроме того, выключенные морозильные камеры в торговых точках могут привести к порче пищевых продуктов, что затем может вызвать вспышку инфекционных кишечных заболеваний.

"И наряду с этими проблемами – информационный вакуум, поскольку без связи люди не имеют возможности получать объективную информацию. Орки заявили, что в течение двух дней возобновят энергоснабжение. Если сроки затянутся – ситуация начнет ухудшаться с каждым днем", - заметил Соболевский.

"Гуманитарный кошмар, вызванный оккупацией, только усиливается", – констатировал он.

Добавим

РосСМИ при этом около 16:30 сообщали, что электроснабжение якобы было отключено в результате "аварии" в Запорожской области, и что его уже начали подключать в населенных пунктах Херсонской области, и что свет уже появился в областном центре.

Дополнение

Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети, сообщили в НАЭК "Энергоатом".