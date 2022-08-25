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Херсонщина сьогодні була знеструмлена - Соболевський

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Херсонщина сьогодні була знеструмлена. Про це у своєму Telegram повідомив перший заступник голови Херсонької облради Юрій Соболевський, пише УНН.

Херсонщина сьогодні була знеструмлена - Соболевський

Цитата

"Херсонщина без енергопостачання. А отже, і без центрального водопостачання та без зв'язку", - написав Соболевський близько 15 години.

Деталі

Він наголосив, що окрім очевидних побутових незручностей, це означає, що під питанням робота медичних закладів. Оскільки станом на сьогодні дуже складно сказати, в якому стані аварійні генератори і чи є запас палива для них. Крім того, вимкнені морозильні камери в торгових точках можуть призвести до псування харчових продуктів, що потім може спричинити спалах інфекційних кишкових захворювань.

"І нарівні з цими проблемами - інформаційний вакуум, оскільки без зв'язку люди не мають можливості отримувати об'єктивну інформацію. Орки заявили, що протягом двох днів відновлять енергопостачання. Якщо терміни затягнуться – ситуація почне погіршуватися з кожним днем", - зауважив Соболевський.

"Гуманітарний кошмар, викликаний окупацією, лише посилюється", - констатував він.

Додамо

РосЗМІ тим часом близько 16:30 повідомляли, що електропостачання нібито було відключене внаслідок "аварії" у Запорізькій області, і що його вже почали підключати у населених пунктах Херсонської області, і що світло вже з'явилося в обласному центрі. 

Доповнення

Дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі, повідомили в НАЕК "Енергоатом".

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