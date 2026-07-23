Херсонес Таврический в Крыму внесли в список наследия ЮНЕСКО под угрозой
Киев • УНН
Решение приняли на 48-й сессии Комитета всемирного наследия UNESCO в Пусане. Это подтверждает угрозы из-за российской оккупации Крыма и незаконные раскопки.
Херсонес Таврический во временно оккупированном Крыму внесен в список наследия ЮНЕСКО под угрозой на фоне российской оккупации, сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Херсонес Таврический внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой
Решение, по ее словам, приняли во время 48-й сессии Комитета всемирного наследия UNESCO в Пусане. Она назвала это результатом долгой работы команды Министерства культуры Украины и коллег.
"Это чрезвычайно важное международное решение, которое официально подтверждает угрозы для памятника из-за временной российской оккупации Крыма, незаконных раскопок, строительства, разрушения археологического контекста и вывоза культурных ценностей", - указала она.
Комитет, по ее словам, "призвал остановить действия, которые могут нанести дальнейший ущерб памятникам во временно оккупированном Крыму, и усилить борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей".
Также, добавила она, Комитет призвал защитить другие украинские памятники во временно оккупированном Крыму: Ханский дворец в Бахчисарае, пещерные города Крымской Готии, Крымскую астрофизическую обсерваторию и Судакскую крепость. Во время обсуждения Украину открыто поддержали Польша, Чехия и Швейцария.
"Мир видит системное уничтожение россией украинского культурного наследия. Украина и впредь будет использовать все международные механизмы для защиты нашего культурного наследия", - подчеркнула Бережная.
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