Херсон и область за сутки оккупанты обстреляли 83 раза, четверо раненых - ОВА

Цитата

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 83 раза атаковали Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения различной степени тяжести", - написал Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, мирные населенные пункты страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

Херсон россияне обстреляли 26 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома, указал Янушевич.

Дополнение

Под предлогом поиска украинских диверсантов оккупанты совершают рейды в Херсонской области.