Херсон и область за сутки оккупанты обстреляли 83 раза, четверо раненых - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Херсонскую область за 17 января российские оккупанты обстреляли 83 раза, известно о 4 раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в среду, 18 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 83 раза атаковали Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения различной степени тяжести", - написал Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, мирные населенные пункты страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.
Херсон россияне обстреляли 26 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры и жилые дома, указал Янушевич.
Дополнение
Под предлогом поиска украинских диверсантов оккупанты совершают рейды в Херсонской области.