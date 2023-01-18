Херсон та область за добу окупанти обстріляли 83 рази, четверо поранених - ОВА

КИЇВ. 18 січня. УНН. Херсонську область за 17 січня російські окупанти обстріляли 83 рази, відомо про 4 поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у середу, 18 січня, у Telegram, пише УНН.