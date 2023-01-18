Херсон та область за добу окупанти обстріляли 83 рази, четверо поранених - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Херсонську область за 17 січня російські окупанти обстріляли 83 рази, відомо про 4 поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у середу, 18 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 83 рази атакували Херсонщину. (...) Минулої доби через російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - написав Янушевич.
Деталі
За даними голови ОВА, мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Херсон росіяни обстріляли 26 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки, вказав Янушевич.
Доповнення
Під приводом пошуку українських диверсантів окупанти здійснюють рейди на Херсонщині.