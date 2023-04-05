Херсон россияне обстреляли 6 раз, по области выпустили до 300 снарядов

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские оккупанты за 4 апреля 50 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области, известно о трех раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 50 обстрелов, выпустив 299 снарядов. Город Херсон враг обстрелял 6 раз", - сообщил Прокудин.

Детали

По его словам, есть попадания в жилые кварталы населенных пунктов области, здания школы и частного предприятия.

По данным ОВА, оккупанты вели обстрелы из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, СПГ, АГС, беспилотников и авиации.

"Три человека получили ранения", - указал Прокудин.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа «Шахед-136». 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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