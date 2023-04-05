Херсон росіяни обстріляли 6 разів, по області випустили до 300 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти за 4 квітня 50 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області, відомо про трьох поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів", - повідомив Прокудін.
Деталі
З його слів, є влучання у житлові квартали населених пунктів області, будівлю школи та приватного підриємства.
За даними ОВА, окупанти вели обстріли з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, СПГ, АГС, безпілотників та авіації.
"Три людини дістали поранення", - вказав Прокудін.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.