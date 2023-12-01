Херсон под вражеским обстрелом: в прибрежных районах слышны взрывы

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  150954 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  152589 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  140767 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  136155 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  159825 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  222093 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  197301 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  210689 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200371 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178751 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  40916 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  20575 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  19120 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  17654 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Херсон под вражеским обстрелом: в прибрежных районах слышны взрывы

В Херсоне прогремели взрывы, поскольку город подвергается атакам со стороны оккупационных сил на левом берегу.

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С 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2023 года российские войска повредили или разрушили 863 объекта культурного наследия Украины, в том числе 23 - полностью.

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Британия внесла 20 миллионов фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки экономики Украины

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На Закарпатье пограничники за сутки задержали пятерых мужчин, которые хотели перейти границу с Венгрией

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией: троих поймали на границе, а двоих нашли в автобусе на Закарпатье. За незаконное пересечение границы мужчины должны были заплатить от 4 до 6 тысяч долларов.

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В Киеве арестован подозреваемый в убийстве военного, который нанес 15 ножевых ранений, а тело выбросил в водоем. Конфликт произошел из-за денежного долга.

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Кременская громада на Луганщине получит инвестиции от Дании и Великобритании на сумму до 9 миллионов долларов для восстановления водоснабжения, что поможет 30 тысячам жителей. Эти средства позволят восстановить системы водоснабжения, разрушенные российскими оккупантами.

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Восстановление уничтоженных оккупантами коммуникаций на Луганщине: достигнуты договоренности с иностранными инвесторами по проектам до 9 млн. долларов

Правительство продлило ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту

Украинское правительство продлило ежемесячную доплату к пенсии, обеспечив своевременные выплаты, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Правительство продлило ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту

Воевали против ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой: суд отправил за решетку двух предателей

Два человека были приговорены к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против украинских сил под Бахмутом и Авдеевкой, что в условиях военного положения считается государственной изменой.

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Воевали против ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой: суд отправил за решетку двух предателей