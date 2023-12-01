Херсон под вражеским обстрелом: в прибрежных районах слышны взрывы
В Херсоне прогремели взрывы, поскольку город подвергается атакам со стороны оккупационных сил на левом берегу.
Вследствие российской агрессии в Украине пострадали 863 объекта культурного наследия
С 24 февраля 2022 года по 25 ноября 2023 года российские войска повредили или разрушили 863 объекта культурного наследия Украины, в том числе 23 - полностью.
Британия внесла 20 миллионов фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки экономики Украины
Великобритания пожертвовала 20 миллионов фунтов стерлингов в фонд SURE для восстановления Украины, созданный MIGA в феврале 2023 года для поддержки экономического восстановления страны и привлечения частных инвестиций в условиях войны.
Нардеп Максим Ефимов слагает депутатский мандат
Народный депутат Украины Максим Ефимов подает в отставку, в результате чего в Верховной Раде останется 402 депутата.
На Закарпатье пограничники за сутки задержали пятерых мужчин, которые хотели перейти границу с Венгрией
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией: троих поймали на границе, а двоих нашли в автобусе на Закарпатье. За незаконное пересечение границы мужчины должны были заплатить от 4 до 6 тысяч долларов.
ЮНИСЕФ выплатит помощь малообеспеченным семьям в прифронтовых районах Украины
ЮНИСЕФ в сотрудничестве с украинским правительством предоставит дополнительную помощь малообеспеченным семьям в Днепре, Харькове и Запорожье в размере 3 600 гривен на каждого члена семьи и 6 660 гривен на каждого ребенка в течение трех месяцев.
15 ножевых ранений: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве военного
В Киеве арестован подозреваемый в убийстве военного, который нанес 15 ножевых ранений, а тело выбросил в водоем. Конфликт произошел из-за денежного долга.
Восстановление уничтоженных оккупантами коммуникаций на Луганщине: достигнуты договоренности с иностранными инвесторами по проектам до 9 млн. долларов
Кременская громада на Луганщине получит инвестиции от Дании и Великобритании на сумму до 9 миллионов долларов для восстановления водоснабжения, что поможет 30 тысячам жителей. Эти средства позволят восстановить системы водоснабжения, разрушенные российскими оккупантами.
Правительство продлило ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту
Украинское правительство продлило ежемесячную доплату к пенсии, обеспечив своевременные выплаты, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Воевали против ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой: суд отправил за решетку двух предателей
Два человека были приговорены к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против украинских сил под Бахмутом и Авдеевкой, что в условиях военного положения считается государственной изменой.