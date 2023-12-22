Херсон под ударом армии рф, взрывы слышны в центре города - ГВА
Киев • УНН
Российские войска снова обстреливают Херсон, в результате чего в центре города прогремели взрывы
Херсон сегодня утром снова оказался под обстрелом российских войск, взрывы слышны в центре города, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
В центральной части Херсона слышны взрывы! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!
Напомним
Российские войска за минувшие сутки 117 раз обстреляли Херсонскую область, известно об одном погибшем человеке и двух раненых.
Херсон под ударом армии рф, взрывы слышны в центре города - ГВА
Российские войска снова обстреливают Херсон, в результате чего в центре города прогремели взрывы.
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