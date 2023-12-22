Херсон под ударом армии рф, взрывы слышны в центре города - ГВА

После санкций США танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию - СМИ

Почти 5 миллионов баррелей российской нефти "Сокол" задерживаются на пути в Индию из-за новых санкций США, направленных против танкеров, которые нарушают установленные "Большой семеркой" ценовые лимиты. Санкции, которые коснулись восьми судов, в том числе шести из государственной компании "Совкомфлот", привели к тому, что корабли застряли у индийского побережья.