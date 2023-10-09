Херсон под обстрелами оккупантов: раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Херсоне прогремели взрывы. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, оккупанты обстреливают город, передает УНН.
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"Прямо сейчас российские оккупационные войска обстреливают Херсон. Взрывы слышны в центре города. Отправляйтесь в безопасные места. Не выходите без надобности на улицу", - сообщил Мрочко.
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Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон, а после обеда - пригород, известно о двух раненых людях.