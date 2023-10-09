росіяни обстріляли Херсон і передмістя, відомо про двох поранених

Цитата

"Близько 10.30 російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по прибережному району Херсона. Внаслідок цього легкі поранення отримав чоловік 1968 р.н. Йому надається медична допомога", - повідомив спочатку Мрочко у Telegram.

А згодом додав, що обстріли продовжилися.

"Після 13-ї години російські окупаційні війська обстріляли передмістя Херсона! Пошкоджені будинки. Поранена жінка 1959 р.н. Вона ушпиталена у стані середньої тяжкості. Так, за сьогодні маємо вже двох поранених через російську агресію! Будьте обережні!", - зазначив Мрочко.

Деталі

Чергові обстріли Херсонського району зафіксували і в прокуратурі.

За даними слідства, 9 жовтня 2023 року близько 10:30 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон і поцілили поблизу однієї з місцевих бібліотек. У відомстві вказали, що поранення отримав 55-річний охоронник закладу. О 13:10 ворог, за даними прокуратури, з артилерії обстріляв приміське селище. У стані середньої тяжкості госпіталізовано жінку 63 років. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 14:40 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив про ракетну загрозу: "Херсонщина, ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях!".

Доповнення

Цієї ночі російські війська знову били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя. Про потерпілих інформація не надходила.

Фото наслідків ворожої атаки показав голова МВА Мрочко.