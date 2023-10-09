росіяни обстріляли Херсон і передмістя, відомо про двох поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли Херсон, а пообіді - передмістя, відомо про двох поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Близько 10.30 російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по прибережному району Херсона. Внаслідок цього легкі поранення отримав чоловік 1968 р.н. Йому надається медична допомога", - повідомив спочатку Мрочко у Telegram.
А згодом додав, що обстріли продовжилися.
"Після 13-ї години російські окупаційні війська обстріляли передмістя Херсона! Пошкоджені будинки. Поранена жінка 1959 р.н. Вона ушпиталена у стані середньої тяжкості. Так, за сьогодні маємо вже двох поранених через російську агресію! Будьте обережні!", - зазначив Мрочко.
Деталі
Чергові обстріли Херсонського району зафіксували і в прокуратурі.
За даними слідства, 9 жовтня 2023 року близько 10:30 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон і поцілили поблизу однієї з місцевих бібліотек. У відомстві вказали, що поранення отримав 55-річний охоронник закладу. О 13:10 ворог, за даними прокуратури, з артилерії обстріляв приміське селище. У стані середньої тяжкості госпіталізовано жінку 63 років. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Станом на 14:40 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив про ракетну загрозу: "Херсонщина, ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях!".
Доповнення
Цієї ночі російські війська знову били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя. Про потерпілих інформація не надходила.
Фото наслідків ворожої атаки показав голова МВА Мрочко.