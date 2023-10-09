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россияне обстреляли Херсон и пригород, известно о двух раненых

россияне обстреляли Херсон и пригород, известно о двух раненых

Киев • УНН

 • 370605 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон, а после обеда - пригород, известно о двух раненых людях, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Цитата

"Около 10.30 российская армия с временно оккупированного левобережья ударила по прибрежному району Херсона. В результате легкие ранения получил мужчина 1968 г.р. Ему оказывается медицинская помощь", - сообщил сначала Мрочко в Telegram.

А позже добавил, что обстрелы продолжились.

"После 13 часов российские оккупационные войска обстреляли пригород Херсона. Повреждены дома. Ранена женщина 1959 г.р. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Итак, за сегодня имеем уже двух раненых из-за российской агрессии. Будьте осторожны!" - отметил Мрочко.

Детали

Очередные обстрелы Херсонского района зафиксировали и в прокуратуре.

По данным следствия, 9 октября 2023 года около 10:30 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон и попали вблизи одной из местных библиотек. В ведомстве указали, что ранение получил 55-летний охранник заведения. В 13:10 враг, по данным прокуратуры, из артиллерии обстрелял пригородный поселок. В состоянии средней тяжести госпитализирована женщина 63 лет. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 14:40 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил о ракетной угрозе: "Херсонщина, ракетная опасность! Оставайтесь в укрытиях!".

Дополнение

этой ночью российские войска снова били по Херсону с временно оккупированного Левобережья. О пострадавших информация не поступала.

Фото последствий вражеской атаки показал глава ГВА Мрочко.

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