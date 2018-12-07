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ХДС продолжит поддерживать европейское стремление Украины - Кличко

Киев • УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко надеется, что со сменой главы мощной партии Германии - Христианско-демократического-союзу- поддержка Украины, сотрудничество и отношения между Украиной и Германией не изменятся. Об этом он сказал в комментарии журналистам на съезде партии ХДС, который проходит в Гамбурге, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кличко.

ХДС продолжит поддерживать европейское стремление Украины - Кличко

"Я не впервые приглашен на съезд ХДС, ведь эта партия уже 7 лет является партнером партии" УДАР ", мы сотрудничаем и общаемся. Нынешний же съезд очень важен для будущего как самой ХДС, так и Германии. Партия выбирает нового лидера, поскольку Ангела Меркель, которая возглавляет Христианско-демократический союз в течение 18 лет, уходит с поста председателя партии. Также, как ранее заявила Меркель, она не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы немецкого правительства в 2021 году ", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что ХДС активно поддерживает Украину в ее стремлении стать частью европейской семьи. Поддерживает реформы, внешнеполитические усилия. И от того, кто теперь возглавит партию, зависит очень многое. "Но я надеюсь, политика в отношении Украины не изменится, и будут продолжены те наработки, которые внедрялись в прошлые годы сотрудничества между Германией и Украиной. Внедрялись при поддержке и участии Ангелы Меркель ", - отметил Кличко.

Свои кандидатуры на лидерство в политической силе выдвинули 12 членов ХДС, однако основными претендентами являются трое из них - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Фридрих Мерц и Йенс Шпан (нынешний министр здравоохранения).

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