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Хавбек "Фиорентины" должен пройти имплантацию дефибриллятора, но его карьера в Италии под угрозой

Киев  •  УНН

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Эдоардо Бове обнаружили шрам на сердце, который может быть результатом COVID-19. из-за необходимости установки дефибриллятора его карьера в Италии оказалась под угрозой из-за местных правил.

Итальянский профессиональный футболист Эдоардо Бове, очевидно, хочет вставить дефибриллятор после того, как потерял сознание: операция должна состояться в ближайшие несколько дней.

Передає УНН із посиланням на Gazzetta dello Sport та Spiegel.

Медицинская группа кардиологического отделения больницы Кареджи во Флоренции в ближайшее время собирается имплантировать подкожный дефибриллятор полузащитнику "Фиорентины" Эдоардо Бове.

Бове прошел МРТ, которая выявила шрам на левом желудочке сердца. Этот рубец может быть причиной остановки сердца. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, шрам, вероятно, является результатом миокардита, который игрок перенес в 2020 году после заболевания COVID-19.

Интересный факт: все сердечные тесты, проведенные за время его пребывания в "Роме", не выявили аномалий. Последний фитнес-тест, который Бове смог успешно пройти, состоялся 30 августа этого года в клинике Paideia, что позволило ему играть в сезоне 2024/25.

Карьера Бове в Италии находится под угрозой

В то же время Бове, который сейчас находится в аренде у "Флоренции", столкнулся с ситуацией, которая скорее всего приведет к завершением его профессиональной карьеры в Италии. В стране действуют строгие правила в отношении спортсменов с дефибрилляторами.

Подібний випадок був три роки тому: тоді гравцеві збірної Данії Кристіну Еріксену після зупинки серця під час чемпіонату Європи вставили дефибриллятор. Контракт з його колишнім клубом "Інтер"тоді був достроково розірваний Зараз 32-річний гравець виступає за "Манчестер Юнайтед", пише Der Spiegel.

Напомним

УНН передавал, что итальянский профессиональный футболист Эдоардо Бове покинул отделение интенсивной терапиий через три дня после потери сознания.

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