Хацкевич соперника в ЛЕ: "Лацио" будет хорошей проверкой на прочность

“Конечно, „Лацио“- очень серьезный соперник. Даже четвертое место в чемпионате Италии говорит о многом. Я уже обратил внимание на то, что эта команда много забивает — почти как „Ювентус“. Но и пропускает достаточно. Мы, безусловно, серьезно подготовимся к предстоящим матчам, изучим игру римлян. Планируем воочию посмотреть две домашние встречи „Лацио“ — с „Миланом“ и „Ювентусом“. Думаю, для нашей команды, особенно для молодежи, это будет хорошая проверка на прочность. Ничего страшного там нет”, — подчеркнул специалист.

Напомним, что кроме пары “Динамо” — “Лацио” в 1/8 финала также пройдет противостояния “Милан” — “Арсенал” и другие.