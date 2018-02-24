Хацкевич про суперника в ЛЄ: "Лаціо" буде хорошою перевіркою на міцність
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Наставник Динамо Олександр Хацкевич дав коротку характеристику нинішнім можливостям італійського “Лаціо” — суперника киян в 1/8 фіналу Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт “Команда номер 1”.
“Звичайно, „Лаціо“ — дуже серйозний суперник. Навіть четверте місце в чемпіонаті Італії говорить багато про що. Я вже звернув увагу на те, що ця команда багато забиває — майже як „Ювентус“. Але і пропускає достатньо. Ми, безумовно, серйозно підготуємося до майбутніх матчів, вивчимо гру римлян. Плануємо на власні очі подивитися дві домашні зустрічі „Лаціо“ — з „Міланом“ і „Ювентусом“. Думаю, для нашої команди, особливо для молоді, це буде хороша перевірка на міцність. Нічого страшного там немає”, — наголосив фахівець.
Нагадаємо, що крім пари “Динамо” — “Лаціо” в 1/8 фіналу також пройде протистояння “Мілан” — “Арсенал” та інші.