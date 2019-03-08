Хацкевич об игре с "Челси": не удалось завершение атак

"Конечно, такой результат трудно принять. Понятно, что в первом тайме было и волнение, и давление соперника, и давление трибун. Во втором тайме уже раскрепостились, начали играть смелее, высоко встречать соперника. При счете 2:0 мы имели хороший момент, но не реализовали его и пропустили уже в конце встречи. Это футбол, и понятно, что уровень и класс "Челси" выше", - сказал коуч.

Тренеру также не понравилась реализация команды и на вопрос, что не удалось его коллективу, заявил, что "завершение атак".

"Понятно, что у нас было мало моментов. Можно вспомнить момент, когда Сидклей не забил после навеса. Пошли фланговые передачи, мы больше силами стали идти в атаку. Но все же отсутствие основного нападающего сыграло какую-то роль в матче", - подчеркнул Хацкевич.

Кроме того белорус отметил, что в ответном матче "Динамо" "будет стараться для тех болельщиков, которые придут поддержать".