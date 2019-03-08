Хацкевич про гру з "Челсі": не вдалося завершення атак
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич відзначив нестачу нападника у матчі Ліги Європи з "Челсі" (0:3), інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
"Звичайно, такий результат важко прийняти. Зрозуміло, що в першому таймі було і хвилювання, і тиск суперника, і тиск трибун. У другому таймі вже розкріпостилися, почали грати сміливіше, високо зустрічати суперника. За рахунку 2:0 ми мали хороший момент, але не реалізували його і пропустили вже в кінцівці зустрічі. Це футбол, і зрозуміло, що рівень і клас "Челсі" вище", - сказав коуч.
Тренеру також не сподобалася реалізація команди і на питання, що не вдалося його колективу, заявив, що "завершення атак".
"Зрозуміло, що у нас було мало моментів. Можна згадати момент, коли Сідклей не забив після навісу. Пішли флангові передачі, ми більшими силами стали йти в атаку. Але все ж відсутність основного нападника зіграло якусь роль у матчі", - підкреслив Хацкевич.
Крім того білорус відзначив, що у матчі-відповіді "Динамо" "буде старатися для тих уболівальників, які прийдуть підтримати".