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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75065 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89483 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92125 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110262 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 104973 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Хацкевич подтвердил интерес "Динамо" к полузащитнику "БАТЭ"

Хацкевич подтвердил интерес "Динамо" к полузащитнику "БАТЭ"

Киев  •  УНН

 • 15364 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о проблемных позиций клуба и подтвердил заинтересованность в игроке белорусского "БАТЭ" Мирко Иваныча, сообщает УНН со ссылкой на сайт болельщиков dynamo.kiev.ua.

"Иваныч действительно входит в сферу наших интересов. Наши селекционеры ездили его просматривать на матчах" БАТЭ "в Лиге Европы. Так что информация по этому футболисту у меня есть. Но позиция, на которой выступает Иваныч, - не та, которая требует первоочередного усиления" - начал белорусский наставник.

Также по словам Хацкевича "бело-синим" необходимо футболист на другую позицию.

"Наша главная задача - создать конкуренцию во всех линиях, по каждому амплуа. И в этом плане наиболее проблемными сейчас у нас есть позиции крайних полузащитников", - пояснил Хацкевич.

Отметим, что трансферная стоимость 24-летнего футболиста составляет 1,5 млн евро.

Добавим также, в активе черногорца 27 поединков в нынешнем чемпионате Белоруссии при 4 забитых голах и 6 ассистов. В 6-ти поединках квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы Иваныч результативными действиями не отличался.

Как сообщал УНН, "Динамо" ничьей с "Александрией" завершило выступления в 2017 году.

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