Хацкевич подтвердил интерес "Динамо" к полузащитнику "БАТЭ"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о проблемных позиций клуба и подтвердил заинтересованность в игроке белорусского "БАТЭ" Мирко Иваныча, сообщает УНН со ссылкой на сайт болельщиков dynamo.kiev.ua.
"Иваныч действительно входит в сферу наших интересов. Наши селекционеры ездили его просматривать на матчах" БАТЭ "в Лиге Европы. Так что информация по этому футболисту у меня есть. Но позиция, на которой выступает Иваныч, - не та, которая требует первоочередного усиления" - начал белорусский наставник.
Также по словам Хацкевича "бело-синим" необходимо футболист на другую позицию.
"Наша главная задача - создать конкуренцию во всех линиях, по каждому амплуа. И в этом плане наиболее проблемными сейчас у нас есть позиции крайних полузащитников", - пояснил Хацкевич.
Отметим, что трансферная стоимость 24-летнего футболиста составляет 1,5 млн евро.
Добавим также, в активе черногорца 27 поединков в нынешнем чемпионате Белоруссии при 4 забитых голах и 6 ассистов. В 6-ти поединках квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы Иваныч результативными действиями не отличался.
Как сообщал УНН, "Динамо" ничьей с "Александрией" завершило выступления в 2017 году.