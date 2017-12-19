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Хацкевич підтвердив інтерес "Динамо" до півзахисника "БАТЕ"

Хацкевич підтвердив інтерес "Динамо" до півзахисника "БАТЕ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів щодо проблемних позицій клубу та підтвердив зацікавленість у гравцеві білоруського "БАТЕ" Мірко Іванича, повідомляє УНН з посиланням на сайт вболівальників dynamo.kiev.ua.

"Іванич дійсно входить в сферу наших інтересів. Наші селекціонери їздили його переглядати на матчах "БАТЕ" в Лізі Європи. Так що інформація по цьому футболістові у мене є. Але позиція, на якій виступає Іванич, - не та, яка вимагає першочергового посилення", - розпочав білоруський наставник.

Також за словам Хацкевича "біло-синім" необхідний футболіст на іншу позицію.

"Наше головне завдання - створити конкуренцію у всіх лініях, по кожному амплуа. І в цьому плані найбільш проблемними зараз у нас є позиції крайніх півзахисників", - пояснив Хацкевич.

Зазначимо, що трансферна вартість 24-річного футболіста складає 1,5 млн євро.

Додамо також, в активі чорногорця 27 поєдинків в нинішньому чемпіонаті Білорусії при 4 забитих голах і 6 асистах. В 6-ти поєдинках кваліфікації до Ліги чемпіонів та Ліги Європи Іванич результативними діями не відзначався.

Як повідомляв УНН, "Динамо" нічиєю з "Олександрією" завершило виступи у 2017 році.

 

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