Хацкевич підтвердив інтерес "Динамо" до півзахисника "БАТЕ"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів щодо проблемних позицій клубу та підтвердив зацікавленість у гравцеві білоруського "БАТЕ" Мірко Іванича, повідомляє УНН з посиланням на сайт вболівальників dynamo.kiev.ua.
"Іванич дійсно входить в сферу наших інтересів. Наші селекціонери їздили його переглядати на матчах "БАТЕ" в Лізі Європи. Так що інформація по цьому футболістові у мене є. Але позиція, на якій виступає Іванич, - не та, яка вимагає першочергового посилення", - розпочав білоруський наставник.
Також за словам Хацкевича "біло-синім" необхідний футболіст на іншу позицію.
"Наше головне завдання - створити конкуренцію у всіх лініях, по кожному амплуа. І в цьому плані найбільш проблемними зараз у нас є позиції крайніх півзахисників", - пояснив Хацкевич.
Зазначимо, що трансферна вартість 24-річного футболіста складає 1,5 млн євро.
Додамо також, в активі чорногорця 27 поєдинків в нинішньому чемпіонаті Білорусії при 4 забитих голах і 6 асистах. В 6-ти поєдинках кваліфікації до Ліги чемпіонів та Ліги Європи Іванич результативними діями не відзначався.
Як повідомляв УНН, "Динамо" нічиєю з "Олександрією" завершило виступи у 2017 році.