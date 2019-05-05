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Хацкевич: медали уже давно повесили на шею команде, которая сейчас идет на первом месте

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Главный тренер “Динамо” Александр Хацкевич рассказал о потере очков во встрече ничью с “Александрией” (1:1) и оценил шансы на чемпионство столичного коллектива, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

“За ошибку, допущенную в начале матча, нас наказали. Сложилось все в комплексе: концентрация внимания, рикошет. Самое главное — мы позволили сопернику навесить с фланга. В таких ситуациях защитник не имеет права позволять спокойно разворачиваться и выполнять передачу. Затем мы имели полное преимущество, но моменты не реализовали. Надо делать максимум. Есть определенные причины. Не всегда удается заменить травмированных и дисквалифицированных. Однако, команда играла вперед, старалась. Где-то не хватило мастерства. Но те, кто выходит на поле, работают на своем максимуме”, — отметил рулевой “Динамо”.

Также белорусский специалист несмотря на очковую разницу с “Шахтером” в таблице настроен бороться за чемпионство до последнего.

“Пока теоретические шансы остаются, мы все равно будем играть до конца. Тем более, что впереди пять туров. А медали уже и так давно повесили на шею команде, которая сейчас идет на первом месте в таблице”, - подчеркнул коуч.

Напомним, что после 27 тура УПЛ разница между “Динамо” и “Шахтером” достигла 9-ти очков не в пользу клуба Хацкевича.

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