Хацкевич: медалі вже давно повісили на шию команді, яка зараз йде на першому місці

“За помилку, допущену на початку матчу, нас покарали. Склалося все в комплексі: концентрація уваги, рикошет. Найголовніше — ми дозволили супернику навісити з флангу. У таких ситуаціях захисник не має права дозволяти спокійно розвертатися і виконувати передачу. Потім ми мали повну перевагу, але моменти не реалізували. Треба робити максимум. Є певні причини. Не завжди вдається замінити травмованих і дискваліфікованих. Проте, команда грала вперед, старалася. Десь не вистачило майстерності. Але ті, які виходить на поле, працюють на своєму максимумі”, — відзначив рульовий “Динамо”.

Також білоруський фахівець попри очкову різницю із “Шахтарем” в таблиці налаштований боротися за чемпіонство до останнього.

“Поки теоретичні шанси залишаються, ми все одно будемо грати до кінця. Тим більше, що попереду п’ять турів. А медалі вже і так давно повісили на шию команді, яка зараз йде на першому місці в таблиці”, — підкреслив коуч.

Нагадаємо, що після 27 туру УПЛ різниця між “Динамо” і “Шахтарем” сягнула вже 9-ти очок не на користь клубу Хацкевича.