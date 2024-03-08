Харьковского 22-летнего закладчика задержали с психотропами на почти 100 тысяч гривен

В Харькове задержан 22-летний закладчик, который хранил дома психотропов на почти 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Следователи Слободской окружной прокуратуры города Харькова сообщают о задержании 22-летнего мужчины, которого подозревают в незаконном сбыте, приобретении и хранении с целью сбыта психотропного вещества.

По данным следствия, молодой человек приобрел психотропное вещество PVP с целью его дальнейшего распространения по городу.

Во время обыска в квартире задержанного были изъяты различные виды психотропных средств, а также электронные весы и специальное оборудование. Сейчас эти вещества направлены на экспертизу.

Стоимость изъятых психотропов оценивается почти в 100 тысяч гривен.

Добавим

Харьковчанин задержан в рамках статьи 208 УПК Украины, и сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств преступления и выяснения лиц, причастных к его совершению.

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