Харківського 22-річного закладника затримали з психотропами на майже 100 тисяч гривень
Київ • УНН
У Харкові затримали молодика, який незаконно зберігав та мав намір продати психотропні препарати, зокрема PVP, на суму майже 100 тисяч гривень.
У Харкові затримано 22-річного закладника, який зберігав вдома психотропів на майже 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
Слідчі Слобідської окружної прокуратури міста Харкова повідомляють про затримання 22-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті, придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини.
За даними слідства, молодик придбав психотропну речовину PVP з метою її подальшого розповсюдження по місту.
Під час обшуку у помешкання затриманого було вилучено різні види психотропних засобів, а також електронні ваги та спеціальне обладнання. Зараз ці речовини направлені на експертизу.
Вартість вилучених психотропів оцінюється майже в 100 тисяч гривень.
Додамо
Харків'янина затримано в рамках статті 208 КПК України, і наразі вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Поліція продовжує розслідування для встановлення всіх обставин злочину та з'ясування осіб, причетних до його вчинення.
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