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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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Харківського 22-річного закладника затримали з психотропами на майже 100 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 29404 перегляди

У Харкові затримали молодика, який незаконно зберігав та мав намір продати психотропні препарати, зокрема PVP, на суму майже 100 тисяч гривень.

Харківського 22-річного закладника затримали з психотропами на майже 100 тисяч гривень

У Харкові затримано 22-річного закладника, який зберігав вдома психотропів на майже 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Слідчі Слобідської окружної прокуратури міста Харкова повідомляють про затримання 22-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному збуті, придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини.

За даними слідства, молодик придбав психотропну речовину PVP з метою її подальшого розповсюдження по місту.

Під час обшуку у помешкання затриманого було вилучено різні види психотропних засобів, а також електронні ваги та спеціальне обладнання. Зараз ці речовини направлені на експертизу.

Вартість вилучених психотропів оцінюється майже в 100 тисяч гривень.

Додамо

Харків'янина затримано в рамках статті 208 КПК України, і наразі вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліція продовжує розслідування для встановлення всіх обставин злочину та з'ясування осіб, причетних до його вчинення.

Завезли в Україну партію наркопродукції на майже 100 млн грн: на Київщині затримали лідерів злочинного угруповання21.08.23, 14:50 • 722958 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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