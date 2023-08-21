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Завезли в Україну партію наркопродукції на майже 100 млн грн: на Київщині затримали лідерів злочинного угруповання

Завезли в Україну партію наркопродукції на майже 100 млн грн: на Київщині затримали лідерів злочинного угруповання

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Київщині знешкоджено організоване злочинне угруповання, що займалося контрабандою іноземних прекурсорів для виготовлення “важких” психотропів. Як повідомили у СБУ, затримано 4-х ключових організаторів злочинної груп, передає УНН.

Деталі

За даними СБУ, задокументовано, що зловмисники переправили зі Східної Азії в Україну 2 тонни прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропів, у тому числі PVP та мефедрону.

Вартість цієї партії заборонених речовин на чорному ринку становить майже 100 млн грн.

Встановлено, що фігуранти переправляли прекурсори в Україну під виглядом іноземних будівельних сумішей через міжнародні поштові сервіси.

Завезену “продукцію” зловмисники збували своїм “оптовим” покупцям, які контролювали нарколабораторії з виготовлення психотропів у різних регіонах нашої держави.

У подальшому ділки продавали готовий товар через розгалужену мережу наркодилерів, а одержані “прибутки” розподіляли між собою.

Як встановило слідство, контрабандні прекурсори фігуранти складували у декількох гаражних приміщеннях на території Київської області.

Для маскування злочинної діяльності “склади” були орендовані підставними особами, які формально не мали відношення до наркоугруповання.

Для перевезення “товару” у межах області або під час його продажу клієнтам з інших регіонів зловмисники “втемну” використовували вантажних перевізників.

Додамо

Як повідомили в СБУ, під час обшуків за місцями зберігання наркопродукції на Київщині виявлено оптові партії прекурсорів та обладнання для їх фасування.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Серед підозрюваних — митний брокер, який допомагав спільникам фальсифікувати митну документацію для прихованого ввезення “товару”.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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