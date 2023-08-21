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Завезли в Украину партию наркопродукции на почти 100 млн грн: на Киевщине задержали лидеров преступной группировки

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. На Киевщине обезврежена организованная преступная группировка, которая занималась контрабандой иностранных прекурсоров для изготовления “тяжелых” психотропов. Как сообщили в СБУ, задержаноы 4-х ключевых организаторов преступной групп, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, задокументировано, что злоумышленники переправили из Восточной Азии в Украину 2 тонны прекурсоров для изготовления особо опасных психотропов, в том числе PVP и мефедрона.

Стоимость этой партии запрещенных веществ на черном рынке составляет почти 100 млн грн.

Установлено, что фигуранты переправляли прекурсоры в Украину под видом иностранных строительных смесей через международные почтовые сервисы.

Завезенную “продукцию” злоумышленники сбывали своим “оптовым” покупателям, которые контролировали нарколаборатории по изготовлению психотропов в различных регионах нашего государства.

В дальнейшем дельцы продавали готовый товар через разветвленную сеть наркодилеров, а полученные “прибыли” распределяли между собой.

Как установило следствие, контрабандные прекурсоры фигуранты складировали в нескольких гаражных помещениях на территории Киевской области.

Для маскировки преступной деятельности “склады” были арендованы подставными лицами, которые формально не имели отношения к наркогруппировке.

Для перевозки “товара” в пределах области или при его продаже клиентам из других регионов злоумышленники “втемную” использовали грузовых перевозчиков.

Добавим

Как сообщили в СБУ, во время обысков по местам хранения наркопродукции на Киевщине обнаружены оптовые партии прекурсоров и оборудование для их фасовки.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Среди подозреваемых — таможенный брокер, который помогал сообщникам фальсифицировать таможенную документацию для скрытого ввоза “товара”.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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