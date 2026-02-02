Сурок Тимко предсказал приход весны: что определил
Киев • УНН
Харьковский сурок Тимко IV во время традиционного наблюдения увидел свою тень. Это означает, что весна наступит примерно через шесть недель.
Весна в этом году наступит примерно через шесть недель. Такой прогноз в этом году сделал харьковский сурок Тимка, говорится в видеокомментарии заведующего биологической станцией Каразинского университета Владимира Грубника, распространенном в сети, передает УНН.
Подробности
По словам Грубника, во время традиционного наблюдения, сурок Тимка IV увидел свою тень.
В этом году сурок увидел свою тень, то есть весна придет через 6 недель, по крайней мере он так считает
Напомним
2 февраля прошлого года харьковский сурок Тимка III также предсказал раннюю весну, но предупредил о возможных морозах и снеге. Из-за нестабильного состояния животного прогноз впервые был сделан дистанционно в присутствии только биологов-киперов.