Сурок Тимко предсказал приход весны: что определил

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 9896 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 17911 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 46721 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 64303 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 43903 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 46740 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 33777 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51063 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64627 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40425 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
63%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров2 февраля, 04:01 • 18748 просмотра
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию2 февраля, 04:28 • 15973 просмотра
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 14622 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 12720 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 16651 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 16676 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 12735 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 76137 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 103488 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 79601 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожье
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 1024 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 2594 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 5440 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 27116 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 37748 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

Сурок Тимко предсказал приход весны: что определил

Киев • УНН

 • 1474 просмотра

Харьковский сурок Тимко IV во время традиционного наблюдения увидел свою тень. Это означает, что весна наступит примерно через шесть недель.

Сурок Тимко предсказал приход весны: что определил

Весна в этом году наступит примерно через шесть недель. Такой прогноз в этом году сделал харьковский сурок Тимка, говорится в видеокомментарии заведующего биологической станцией Каразинского университета Владимира Грубника, распространенном в сети, передает УНН.

Подробности

По словам Грубника, во время традиционного наблюдения, сурок Тимка IV увидел свою тень. 

В этом году сурок увидел свою тень, то есть весна придет через 6 недель, по крайней мере он так считает

- отметил переводчик с “сурочьего языка” Грубник.

Напомним

2 февраля прошлого года харьковский сурок Тимка III также предсказал раннюю весну, но предупредил о возможных морозах и снеге. Из-за нестабильного состояния животного прогноз впервые был сделан дистанционно в присутствии только биологов-киперов.

Алла Киосак

Общество
Морозы в Украине
Животные
Снег в Украине