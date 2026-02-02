Бабак Тимко передбачив прихід весни: що визначив
Київ • УНН
Харківський бабак Тимко IV під час традиційного спостереження побачив свою тінь. Це означає, що весна настане приблизно через шість тижнів.
Весна цього року прийде приблизно за шість тижнів. Такий прогноз цього року зробив харківський бабак Тимко, ідеться у відеокоментарі завідувача біологічної станції Каразінського університету Володимира Грубника, поширеному у мережі, передає УНН.
Деталі
За словами Грубника, під час традиційного спостереження, бабак Тимко IV побачив свою тінь.
Цього року бабак побачив свою тінь, тобто весна прийде через 6 тижнів, принаймні він так вважає
Нагадаємо
2 лютого минулого року харківський бабак Тимко III також передбачив ранню весну, але попередив про можливі морози та сніг. Через нестабільний стан тварини прогноз вперше було зроблено дистанційно у присутності лише біологів-кіперів.