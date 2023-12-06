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Харьковская область утром подверглась новым вражеским ударам, двое раненых

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 12:34  •  8237 просмотра

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Российские войска обстреляли гражданские районы в Харьковской области, ранив жителей и повредив инфраструктуру, включая жилые дома и амбулаторию

Военные вс рф в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харьковской области. Ночью и утром под вражеский огонь попали Липцы, Казачья Лопань и Подолы, есть раненые, сообщили в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и прокуратура Харьковской области, пишет УНН.

Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня около 09:30 в результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района получили ранения две местные жительницы. Одну из пострадавших доставили в больницу, другой - оказали помощь на месте. В 10:05 россияне нанесли удар по пгт Казачья Лопань Харьковского района. По состоянию на сейчас информация о пострадавших и разрушениях не поступала

- написал Синегубов в Telegram.

Детали

По данным следствия, 5 декабря в 23:25 и 6 декабря около 3:00 российские военные обстреляли село Липцы: разрушен жилой дом, есть повреждения критической инфраструктуры.

В поселке Казачья Лопань в результате вражеского обстрела подверглись разрушениям амбулатория, частные дома и авто, указали в прокуратуре.

"Оккупанты наносили удары по населенным пунктам из артиллерии", - отметили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Ночная атака дронами рф повредила критическую инфраструктуру в Харьковской области.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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